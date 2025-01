Egy Pixar-meséhez hasonlította a sci-fi sorozat befejezését.

Kilenc év után idén végre pont kerül a Stranger Things végére: várhatóan az év második felében, ősszel vagy télen érkezik a széria ötödik, egyben befejező évada. A kissé elhúzódó finálé azonban megéri a várakozást, hiszen a Duffer-testvérek a történet lezárásához egy-egy külön mozifilmnek beillő, több mint egyórás epizódokkal érkező szezont forgattak.

Az utolsó forgatási napról Millie Bobby Brown is mutatott már egy sírós felvételt, de kollégája, a sorozatbéli partnerét alakító Finn Wolfhard sem tagadta le meghatottságát.

„Nyilvánvalóan elképesztően érzelmes volt a dolog. Ez életem legutóbbi tíz esztendőjét jelenti, ahogy az alkotók számára is, hiszen a Duffer fivérek harmincasok voltak, amikor belevágtak a szériába, most meg már a negyvenet tapossák. Hosszú út volt ez mindenki számára, amelyet együtt tettünk meg. Az egész gyerekkoromat meghatározta. A vég így ahhoz hasonlítható, amit a Toy Story 3-ban láthattunk: elszakadni a gyerekkori játékoktól. Tényleg különleges élmény volt” – idézte az IGN az ifjú színészt, akit most új filmje kapcsán csíptek el egy interjúra.

„Elég hosszú volt számunkra az elmúlt év. Egyfajta A Gyűrűk Ura-stílusban dolgoztunk, egy éven át tartott a forgatás. Nagyszerű volt, így kellett ezt befejezni, nagyon intenzív volt. Nem is alakulhatott volna jobban, úgy érzem. A The Legend of Ochi az első film azóta, amelyet népszerűsítek, szóval most úgy érzem magam, mint érettségi vagy diploma után. Izgatottan várom mindenféle szempontból, hogy végre bemutassák."