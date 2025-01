„Szeretném nektek bemutatni a két új családtagunkat” – jelentkezett be közösségi oldalain követőihez hétfő esti, a 24.hu által kiszúrt bejegyzésében Tóth Gabi. Az énekesnő és párja egy menhelyen jártak, és bár eredetileg csak egy ebért indultak el, végül két kölyökkutyát vittek magukkal haza, megesett ugyanis a szívük egy másik négylábún is. Új kedvenceiket Villőnek és Nimródnak nevezték el, otthon pedig a négyéves Hannarózának is bemutatták őt,

Hannika teljesen lefagyott, fel se fogta, hogy tényleg ők az új társai és barátai! Nagyon megható volt látni azt, ahogy elérzékenyült

– árulta el Tóth, akik tudatosan most, a kissé csendesebb januári-februári időszakban vették magukhoz a kutyákat, hogy legyen elég idejük Papp Máté Bencével foglalkozni velük.