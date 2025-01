Bár útjuk során sok kihívással kellett szembenézniük, Kökény Attila és felesége, Aranka házassága 27 év után erősebb, mint valaha.

Az énekes és felesége megható szavakkal mesélt kapcsolatukról, kiemelve, hogy manapság egyre kevesebben tartanak ki egymás mellett, így ők igazi példát mutatnak.

Az emberek nem próbálják helyrehozni, megjavítani a kapcsolataikat, sok esetben egyáltalán semmit nem tesznek egymásért. Ami tönkrement, azt kidobják. Ez a legnagyobb probléma. Az elmúlt huszonhét év alatt mi is megtehettük volna ezt, nem is egyszer, hiszen ez a legkönnyebb. Apróságokon is annyira össze tudtunk veszni, hogy volt, amikor egy fogmosás miatt költözött el Attila, annyira nagy vita lett belőle. Ez már régen történt, azóta mi is sokat változtunk, de a lényeg, hogy sokszor feladhattuk volna, mégsem tettük