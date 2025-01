Béres Alexandra karrierje során három sportágban is válogatott volt, így a versenyzés világa soha nem állt tőle messze. Mint ismert, a 48 éves világbajnok immár harminc éve dolgozik a fitnesziparban, és gyermekeit is a mozgás szeretetére neveli: kisebbik lánya az édesanyja nyomdokain járva szőnyegre lépett egy nemzetközi, ritmikus gimnasztika versenyen is. Most Béres a Nők Lapjának árulta el , mire érdemes figyelni, ha szeretnénk kiegyensúlyozott és egészséges életet élni.

„Negyvennyolc éves koromra már pontosan látom, mennyi mindenben segíti az egészségemet, a lelki beállítottságomat, az emberekhez való viszonyomat a sport. Alázatra tanít, küzdeni, elfogadni, és ezt az élet minden területén lehet hasznosítani. Attól van bennem béke, hogy kiadom magamból a feszültséget a fizikai aktivitással, szerintem ez hiányzik ma a többség életéből, az emberek sokkal kevesebbet mozognak, mint ötven évvel ezelőtt” – magyarázta a sportolónő, aki szerint az autó, a számítógép, a telefon ugyan megkönnyítette az életünket, de megszaporodtak a betegségek, nőtt a túlsúlyosak aránya, és elhatalmasodott rajtunk a stressz.

Fotó: Szécsi István / Velvet

Mint fogalmazott, manapság trendi lett az életmóddal foglalkozni, többet beszélünk róla, mégis kevesen vannak, akik valóban aktívak, pedig nem is kellene túlbonyolítani, a recept egyszerű:

Olyan mozgásformákat érdemes választani, amelyek illeszkedhetnek az életünkbe, és szeretjük is őket, illetve fontos lenne, hogy ha fájdalmunk van, járjunk utána, mi okozhatja. Túlságosan türelmesek vagyunk a mozgás­szervi problémáinkkal, »fáj a hátam, fáj a térdem, majd elmúlik«. Mégis mitől múlna el? Forduljunk orvoshoz, gyógytornászhoz, és ha jó életminőségben szeretnénk élni, akkor muszáj minél tovább mozgékonynak maradnunk.

A fitneszedző legfőbb tanácsa azoknak, akik változtatni szeretnének az életmódjukon, hogy ne várjanak, hanem tegyék meg az első lépést. Megjegyzi, fogadjuk el, hogy mindenkinek más lesz az útja.

„Van, aki nem szeret kimozdulni, és jobban tud időt szakítani a mozgásra a szobában, online edzéstervvel, telefonnal vagy a számítógép előtt. És akad olyan, aki képtelen magát rávenni otthon a rendszeres mozgásra, ő keressen egy csoportot vagy személyi edzőt.

Hosszú távú, fenntartható megoldást kell találni. El tudod képzelni, hogy két-három év múlva is annyit mozogsz, mint most? Meg tudod oldani időben, pénzben, intenzitásban? Belesimul az életedbe? Amíg ez nem alakul ki stabilan, addig csak kapkod ide-oda az ember.

Fontos az is, hogy legyenek saját szabályaink. Nem kell lemondani mindenről, de muszáj kijelölni a határokat; beszéljük meg magunkkal, mennyi lisztes terméket fogyasztunk, és pontosan mennyi édesség és alkohol fér bele. A szabályainkat osszuk meg a környezetünkkel, mondjuk el nekik, hogy ez miért fontos” – jegyezte meg Béres Alexandra.