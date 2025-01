Nagy szerencse, hogy bukósisakot viselt.

Fotó: Kaszás Tamás / Velvet

Még tavaly novemberben került kórházba Horváth Éva, miután súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az egykori szépségkirálynőt helyben, majd Magyarországon is megműtötték, jelenleg pedig egy budapesti kórházban rehabilitálják lassan második hónapja. Mint kiderült, továbbra sem lehet megmondani, hogy pontosan mennyi időt fog igénybe venni a felépülése, hiszen számos, még ismeretlen tényezőn is múlik. Mindenesetre az kijelenthető, hogy hosszas időbe fog telni, mire teljesen helyrejön a korábbi modell egészsége.

Horváth Éva most a közösségi oldalán adott helyzetjelentést az állapotáról, a kórházi ágyáról pedig egy képet is mutatott, melyen jól látszik, hogy az arcán is sérülés nyoma éktelenkedik.