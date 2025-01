Az ízelítő ugyan csupán öt másodperces, de kellőképpen felcsigázta a közönséget.

Azt követően, hogy bejelentették a Squid Game 3. évadának premierdátumát, a Netflix hivatalos Instagram-oldalán egy másik sikersorozat, a Tim Burton rendezte Wednesday új szériájából is adtak egy kis ízelőtőt a rajongóknak. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Jenna Ortegáék az Addams Family spin-off-sorozatának második évadát Románia helyett Írországban forgatták, ezért nagy valószínűséggel lesznek új helyszínek a sorozatban. Ahogy az is nyilvános, hogy a szereplőgárdához Lady Gaga is csatlakozott, de nem mindenki örült ennek. A történetről magáról ezen információk ellenére sem lehet még sokat tudni, ám az biztosra vehető, hogy a rajongók rémisztőbb epizódokra számíthatnak. Ezt sugallja az az ízelítő is, amelyet a minap kiraktak a streamingszolgáltató hivatalos platformjaira.

Bár a 2025-re várt második évadból kiragadott előzetes mindössze öt másodperces, mégis sikerült felcsigáznia a rajongókat. Abban az Addams család búskomor lánykája, Wednesday, illetve a sorozat ügyeletes szépfiúja, Tyler (Hunter Doohan) látható, utóbbi meglehetősen szorult helyzetben. Bár az első szériában úgy tűnt, Tylernek sikerül megolvasztania Wednesday jéghideg szívét, a második felvonásban már feltehetően egészen más lesz a történetszál: Tyler, akinek a sorozat fő szörnye, vagyis a Hyde az alteregója, az ízelítőben megkötözve látható a Willow Hill nevű pszichiátriai intézményben, ahol Wednesday meglátogatja.

A Netflix kommentált is a videóhoz, miután több rajongó megjegyezte, mennyire örülnek, hogy láthattak néhány képkockát Tylerről.

Ne hype-oljátok Hyde-ot…

Azaz ne adjanak érdemtelenül nagy figyelmet neki.

Érdekesség, hogy Jenna Ortega ezúttal nem csupán főszereplőként, hanem producerként is részt vett a munkálatokban az Addams Family nagy sikerű netflixes spin-off-sorozatában. Mint azt korábban elárulta, első dolgai között volt felszámolni a korábban megismert szerelmi háromszöget, meg a romantikus szálakat úgy egyáltalán.

(via Unilad)