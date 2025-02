A várakozásoknak megfelelően komoly időtöltést, azaz játékidőt jelent az új Indiana Jones and the Great Circle című kalandjáték. A Machine Games igazán nem vádolható azzal, hogy ne akarta volna visszahozni, pontosabban megidézni a neves régészprofesszor történetét.

A tervező-fejlesztők nem csupán Harrison Ford karakterét kölcsönözték ehhez, de azzal is megpróbálkoztak, hogy a színész hangját is „lemásolják” – Troy Baker igen kiváló munkát végzett.

Jones és Jones

A játékban van minden, amit el tudunk képzelni, homok és hó, jók és rossz, gyűjtögethetünk, ugrálhatunk, és főleg lopakodhatunk, ahogyan egy kincsvadászhoz illik.

Jó tanács: az ostor gyakran hasznosabb, mint a revolver.

A rajongók már tudják, hogyan is készült a játék, de most bele is pillanthatunk a játékfejlesztők filmes/számítógépes trükkjeibe. Merthogy így készült...