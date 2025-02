Egy újabb bizniszbe vágna bele a gazda.

Gáspár Zsolt új szenvedélyt talált magának: barbernek szeretne állni. Mint kiderült, a gazda már régóta azt tervezi, hogy belevág egy új bizniszbe, de nem nulláról kezdené a fodrászatot, hiszen a tanyáján rendszeresen nyírja a birkákat, és akár másoknak is új frizurát tudna varázsolni. Menedzserén tesztelte le a hajvágó tudományát, majd Székesfehérváron is próbára tette az ollóját – írja a Bors. Jelentkezőkből sem volt hiány: Csuti és Aurelio haját is megformázta, akik végül elégedetten álltak fel a fodrász székből.

Nekem ez nagyon nagy vágyam volt! Már legalább öt éve tervezgettem, hogy belevágok egy új üzletbe, és barber leszek. Beszéltem a menedzseremmel, aki azt mondta nekem, hogyha már birkákat tudok nyírni, akkor hajakat is, és hogy próbáljam meg rajta, hogy megy. Na, olyan jól sikerült elsőre a vágás, hogy otthon meg sem ismerték. Azt édesanyja meg a barátnője is azt mondta neki: Te, Gabika, hát te szebb lettél, mint voltál! Azóta a faluból mindenki hozzám jön, hogy megnyírjam őt

– árulta el a lapnak Gáspár, aki szeretné képezni magát, és mihamarabb elsajátítaná a barberkedés összes csínját-bínját.

Azért jöttem Székesfehérvárra, hogy tanulhassak. Több, mint 150 helyre küldtem faxot, és egyedül ők jeleztek vissza, hogy segítenek megvalósítani az álmomat, és komoly szakmai tapasztalatot tudok szerezni náluk. Megtanulom, hogy a csíkokat hogyan kell csinálni, hogyan kell festeni, vagy éppen dauert készíteni, mint anno 86-ban, mikor bulizni jártunk

– tette hozzá a Farm VIP gazdája, aki ha minden jól megy, hamarosan az első barber shopját is megnyithatja.