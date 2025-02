A híradózás rejtelmeibe engedett bepillantást.

Több mint 20 éve az RTL híradósa Erős Antónia, aki Szellő Istvánnal ezzel a legrégebbi híradós páros a magyar médiatörténelemben. A tévés nemrégiben Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban második évadában is feltűnt, ahol örömmel lépett ki a komfortzónájából, megmutatva a hétköznapibb oldalát. Fontos társadalmi munkát is végez: az Egy Csepp Figyelem nevű alapítványával régóta azon dolgozik, hogy minél több ember megismerje a diabéteszt, és annak veszélyeit, hiszen ő maga is 25 éves kora óta I-es típusú diabétesszel él. Közösségi oldalán ezúttal egy kis betekintést engedett a munkájával járó napi rutinjába:

Miért is kell a smink? Miért erős vagy éppen túl kevés? Ha valaki belép egy stúdióba, és ott bekapcsolnak kamerát és fényeket, akár fotó, akár videó, kell a smink is. Ez egy szakma. És ez független attól, hogy ki hány éves. A huszonéveseket is sminkelik, és az ötveneseket is. Így a híradósokat is mindig sminkben látod, a férfiakat is! A színt, a formát, a hangulatot a szakember választja meg, hiszen kreatív hivatás ez

– kezdte Erős Antónia, megjegyezve: egészen másképpen festik ki őket a híradóban, mint például egy címlap fotózáson valamelyik nagy divatmagazinban.