Családot szeretne alapítani a fiatal tehetség.

Peter Srámek egy szlovák kisvárosban, Vágsellyén töltötte a gyerekkorát, de már idejekorán kitűnt az ékszerek iránti rajongásával, valamint Zámbó Jimmy dalainak szeretete miatt. A Best magazinnak adott interjújában elárulta, hogy mostanra több arany ékszere is van, de többnyire nem hordja őket, mert nem akar dicsekedni azokkal.

„Nálunk a családban nem volt divat az ékszer, nem is engedhettük volna meg magunknak, szerényen éltünk egy lakótelepi panelben. Az édesanyám azonban mindig hordott egy arany fülbevalót, egy vékony kis nyakláncot és egy gyűrűt. Akkoriban ez volt a szokás. Mondták is, ez nem férfinak való, ilyeneket inkább a nők hordanak, de engem más véleménye soha nem érdekelt” – kezdte a Sztárban Sztár All Stars győztese, aki huszonéves koráig egy szót sem tudott magyarul, de azóta egy kis akcentussal már gyönyörűen beszél.

Az édesanyám beszélt egy keveset magyarul, az, hogy én így megtanultam, magamtól, hisz soha nem jártam nyelviskolába, fentről jött, de ebbe Zámbó Jimmy is besegített. Nem ismertem őt, már nem élt, amikor én kicsi gyerekként nagy rajongója lettem. Az édesanyámat kértem mindig, hogy fordítsa le szlovákra a dalait, hogy értsem. Nagy vágyam volt, hogy egyszer eljussak egy emlékkoncertjére, az édesanyám teljesítette az álmomat, elhozott Budapestre, Csepelre. Aztán később, amikor már Jimmy­ dalait énekeltem, a Király felesége meghívott a házukba ebédre, megismerhettem a gyerekeiket, a testvéreit, nagy élmény volt.

Mint ismert, tíz éve költözött Szlovákiából hazánkba az énekes, aki már nálunk épített zenei karriert és szerzett népes rajongótábort. Tököli házát jelenleg kibővíti, ugyanis alig fér el a sok apró ajándékoktól, amit a követőitől kap folyamatosan. Persze idővel családot is szeretne a fiatal tehetség:

31 éves vagyok, egyedül élek, de azt gondolom, még semmiről nem késtem le. Bízom benne, hamarosan találok egy lányt, aki megadja nekem mindazt, amire vágyom. Tudom, nem könnyű egy énekessel együtt élni, amikor más aludni megy, én akkor indulok el otthonról, szóval nincs hely és idő arra, hogy féltékenykedjen, mert abban nem megyek én se előre, de ő sem. Olyannak szeressen, amilyen vagyok, ne akarjon megváltoztatni. Biztos lehet abban, ha őt választottam, akkor ő kell nekem, és senki más. Nem futó kalandra, hanem komoly kapcsolatra vágyom.

(via Story)