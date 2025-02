Nagy Feró nem hagyta szó nélkül az Irigy Hónaljmirigy frontembere és az internetes sztár között kirobbant botrányt.

Hatalmas lavinát indított el nemrég, hogy az Irigy Hónaljmirigy frontembere, Sipos Péter a 2MUCH podcastműsorban kifejtette a véleményét a Kőgazdag Fiatalok sztárjáról, PSG Ogliról, azaz Papp Olivérről. Sipos az adásban arról beszélt, hogy nem érti, hogy a realityszereplő mit tett le az asztalra, s hogy miért szerepeltetik tévéműsorokban, mondván, annak rendes neve sincsen. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy:

„Én mikor először megláttam ezt az embert... Kimondom a nevét: PSG Ogli. Eleve hogy lehet valakinek ez a neve? Hogy nincs egy normális neve? Napszemüvegben ül, egy akkora kőbunkó gyökér, beszélni nem tud, szerepeltetik mindenféle műsorban: főzőműsorban, táncos műsorban, lehet, hogy a TV2 műsorvezetője lesz. Kiköttetem a tévét” – jelentette ki Sipos, aki emberére talált, PSG Ogli ugyanis videóüzenetben reagált az elhangzottakra, meglehetősen bicskanyitogató stílusban.

„Testvéretek most ért haza, hiszen kint voltam egy hónapot Thaiföldön, és ahogy látom, egyre több embernek szúrom a szemét. Ami, megmondom őszintén, nagy örömmel tölt el. Barátom, van egy rossz hírem számodra, köttesd ki minél előbb azt a bizonyos tévét, mert testvéred nagyon sok tévés adásban benne lesz még, úgyhogy ezen ne is idegeskedj, jó? És hogy mi a különbség kettőnk között? Az, hogy te nyilatkozgatsz rólam, én meg azt se tudom, hogy te ki vagy. Jó? És akkor szerintem ezzel most mindent elmondtam. Na, csumi!” – üzente videójában a hadarásáról is ismert TikTok-celeb, a feszült szócsata azonban itt ennyiben maradt, Sipos ugyanis három szóval lezárta a dolgot.

PSG Ogli és Sipos Péter konfliktusára többen felkapták a fejüket. Többek között a Beatrice frontembere, Nagy Feró sem hagyta szó nélkül a vitát.

Az Irigy Hónaljmirigyesek zenészek, ebből csináltak egy show-t. Értenek hozzá, tudnak énekelni stb. Ez egy mai fiatalról, aki csak beleáll ebbe a divatba, nem mondható el. Van egy olyan érzésem, hogy 10-15 év múlva szégyellni fogja ezt az egészet. […] Számomra ez nem polgárpukkasztó, én – már elnézést a kifejezésért, de – lesz*rom. Megnézem, és nem tudom eldönteni, hogy mi az, amit látok, nem bírom megfejteni

– idézte a Ripost Nagy Ferót a Tények Plusz riportjából.