Egy brit anyuka majdnem 40 kilogramm súlyfeleslegtől szabadult meg, miután a Párizsban készült nyaralási fotóját meglátva „elfogta az undor” és önostorozóan „a Notre Dame-i toronyőrhöz” hasonlította magát. Mint kiderült, a 31 éves Emily Harris azután szedte fel a plusz kilókat, hogy megszülte az immár 18 hónapos kisfiát, Hudsont.

Elmondása szerint sokáig azzal küzdött, hogy a gerincközeli érzéstelenítése miatt érzéskiesés jelentkezett a jobb lábában, és egy ideig gyengült a mozgatófunkciója is. Nehezen tudott mozogni, a könnyebbség kedvéért pedig elviteles ételekre hagyatkozott, így hamarosan jelentős súlyt szedett fel.

Ezen korszakának akkor vetett véget, amikor a párizsi Disneylandben tett születésnapi kirándulásuk után Emily „elszégyellte” magát, amikor ránézett a fotójára, amely róla és vőlegényéről, a 28 éves Ryan Jackről készült. Teljes életmódváltásba kezdett, melynek köszönhetően fokozatosan jöttek az eredmények is. Új alakját pedig most meg is osztotta az internet népével. Íme: