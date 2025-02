A színésznő kiegyensúlyozottnak érzi magát, amit a gyermekének is nagyban köszönhet.

Dobó Kata csak ritkán szeret interjút adni, de ezúttal a Hot! magazinnak mesélt többek között az anya-lánya kapcsolatáról és arról, minek köszönheti, hogy ma kiegyensúlyozott lehet a munkájában és a magánéletében egyaránt. Mint kiderült, az elmúlt években új képesítést szerzett, a színészet és rendezés mellett már életvezetési tanácsadóként is dolgozik. Sokat ír a spiritualitásról, melynek okait is elárulta:

Ott találom meg a válaszokat az egész ittlétre, ami sokkal több annál, mint ami a hivatásunk, a vagyoni helyzetünk, a társadalomban elfoglalt pozíciónk – vagyis a külsőségeink. Szerintem ez egy olyan út, amire általában az életünkben történő, nem túl kellemes események terelnek. Én is kerültem nehéz élethelyzetekbe, amik nagyon mélyre vittek, és óhatatlanul elkezdtem keresni a válaszokat

– mondta a színésznő, aki úgy véli, az életben mindig úton vagyunk, soha nem érkezünk meg, amit a csodálatosnak tart. Jelenleg jó helyen van, amit fontosnak érez.

Ami boldoggá tesz, az a szenvedéllyel végzett elfoglaltság; ez értelmet ad a mindennapjainknak és az életünknek. Nekem az eredeti hivatásomon túl lett egy újabb terület, ami ugyanennyire feltölt, méghozzá az, hogy coachként is és a motivációs előadásokon keresztül is segítsek az embereknek, hogy rátaláljanak a saját útjukra. Emellett nekem a színházzal és a filmmel is nagy szerencsém van, mert egy napig sem éltem meg munkának azt, amivel foglalkozom.