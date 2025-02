A napokban együtt vacsoráztak, amit lesifotókon is örökítettek meg, ezért többen azt feltételezték, hogy romantikus szálak fűzhetik egymáshoz a két hírességet.

Opitz Barbit nemrég azért hozták hírbe a Házasság első látására második évadának egyik szereplőjével, Szolnoki Szabolccsal, mert múlt pénteken együtt vacsoráztak egy budapesti étteremben, ahol több lesifotót is készítettek róluk. E romantikusnak tűnő találkozó miatt hozták hírbe a 25 éves énekesnőt és az 51 éves üzletembert, akik végül mindketten megszólaltak a lesifotókról.

„Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez...” – mondta sejtelmesen a Borsnak az üzletember, aki nemrég egyébként azt nyilatkozta, három hölgy is közel került hozzá mostanában. Ennek ellenére Szolnoki kijelentette: Jákob Zoltán után szívesen lenne ő a következő Nagy Ő, jóllehet most nem szingli.

Végül az énekesnő is reagált: az X-Faktor korábbi győztese az Instagram-oldalán írt a lap birtokába jutott képek kapcsán.

Üzleti ügyben találkoztunk Szolnoki Szabival, nincs köztünk semmi, meg tudom erősíteni. Csak barátilag kedveljük egymást

– üzente meg Opitz Barbi.

