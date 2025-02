Új kihívásokat keres az influenszer.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Ahogy korábban írtuk, Varsányi Réka a január végén elrajtoló A Kiképzés című sportrealityben méretteti meg magát, amely TV2-s produkció a Magyar Honvédséggel együttműködésével készült. Az édesanya – aki korábban Nagy Alekosszal alkotott egy párt, és az Ázsia Expressz negyedik évadában is próbára tették magukat – azt mondja, mindig is vonzotta a katonaság. Az Ázsia Expressz után most újra nekivág, hogy újfent bebizonyítsa, kemény fából faragták, de volt idő, amikor énekesi álmokat is dédelgetett, a Megasztárban is szerencsét próbált.

Most közösségi oldalán egy újabb nagy bejelentést tett a követőinek Varsányi, ugyanis elhatározta, hogy ingatlanközvetítős tanulmányokba kezd.

Ma felkeltem, és azt mondtam magamnak: Tudom, hogy be vagy tojva, de ma akkor is leteszed az első mérföldkövet azon az úton, amelyen egyéni vállalkozó lehetsz. Néha félelmetes letérni az ismert útról, a bizonytalanért. Az ember fél az ismeretlentől, de felismertem, hogy a járt út eddig is elég murvás volt. Jöjjön egy újabb felfedezés, egy újabb tanulás, barátok, emberi kapcsolódások. Nem félek, csak csinálom, és bevonzom a boldogságot

– olvasható az influenszer posztjában.