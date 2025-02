Csodás élményben lehetett részük.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

ADancing with the Starstáncosnője, Szőke Zsuzsi két mesés hetet töltött januárban új párjával Thaiföldön. Az újdonsült szerelmesek kapcsolata úgy látszik, egyre komolyabb, hiszen már össze is költöztek. A felejthetetlen nyaralásukról ezúttal a Mokkában árult el részelteket a táncosnő, aki még mindig az élmény hatása alatt van.

„Csodálatos volt! Én már másodjára térek vissza erre a szigetre és egyszerűen ez a hely egy szerelem... Koh Samuin és Koh Phanganon voltunk, két hetet töltöttünk kint és imádtuk! A magánéletemet védem, de nem titok, hogy van párom, és együtt vagyunk, de nem szeretném a social médiában élni továbbra sem a magánéletemet. De nyilván egy-egy képet most a nyaralásunkról megosztottam, de nem szeretném ezzel teletenni az Instagram-oldalamat” – mondta a táncosnő, akinek lehetősége volt sokat pihenni a tengerparton, valamint az egyik menhelyen még elefántot is fürdethettek.

Mint azt megtudhattuk, Szőke egy teljesen más sportban is kipróbálhatta magát, ami ugyan rendkívül fárasztó volt, de nagyon élvezte:

Thai-bokszoltam odakint, a két hét alatt voltam ötször, nagyon jó volt! Nem titok, hogy én itthon is járok thai-bokszolni, de ez kint egy teljesen más dimenzió. Kaptam egy olyan edzőt, egy alacsony bácsit, aki szerintem azt hitte, hogy valamilyen kiképzésre készülünk, mert olyan edzést tartott, hogy azt hittem, elájulok! Öntötte a fejemre a jeges vizet, álltam ott egy kis tálkában. De elmentünk egy meccsre is, nagyon kemény volt, a végén már oda sem mertem nézni!

(via Bors)