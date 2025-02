Az énekesnő kiegyensúlyozottan éli a mindennapjait.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Korsós Judit, művésznevén Lola eddig csak ritkán mesélt bármit is az új párjáról, egyedül a megismerkedésük történetét osztotta meg röviden a nyilvánossággal. Most viszont a Borsnak elárulta, hogy azóta is boldog párkapcsolatban élnek a civil kedvesével. Mint kiderült, az énekesnő kifejezetten szereti a párjában, hogy nem a celebvilágból jött és így is szereti, elfogadja őt olyannak, amilyen.

Nekem nagyon sok idő volt az, amíg megismertem önmagam, hogy én milyen vagyok és nekem mire van szükségem. Mivel eléggé komplex életem van, így egy nyitott gondolkodású, támogató férfira van szükségem

– magyarázta Lola, aki szerencsére megtalálta a számára tökéletes férfit párjában.

Lola a sztárboxos szereplése óta is rendszeresen edz, természetesen nem olyan intenzitással és terhelésben, mint amit a showműsor alatt, de úgy véli, magyar átlaghoz képest így is sokkal többet sportol.

Miután vége volt a műsornak pihennem kellett, mert mindig a határaimat feszegettük, nagyon sokszor sírtam is

– árulta el a lapnak. Az énekesnő arról is mesélt, hogy úgy kezdett neki ennek az évnek, hogy szeretne egészséges lenni, emiatt pedig rengeteget sportol, és ezt „el is várja” magától. Ennek érdekében kedvesével közösen szoktak járni bokszolni is, ezen pedig nem terveznek változtatni.