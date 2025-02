Az üzletember úgy véli, a nők igénylik a visszajelzést.

Fotó: RTL

Tavaly év végén jelent meg Moldován András Brutális őszinteség című könyve, melyben számos személyes hangvételű életeseményről, gondolatról számol be a Cápák közöttből ismert befektető. Moldován azt is elmeséli, hogyha nem is hibátlan, de kifejezetten illedelmes, törvénytisztelő férfinak tartja magát, aki olykor gyorsabban vezet a megengedettnél, illetve szereti megdicsérni a csinos nőket. Mint fogalmazott, évtizedeknek kellett eltelnie az életében, hogy egyáltalán felmerüljön a kérdés, hogy szexista-e, vagy sem.

„Ez az egész úgymond probléma, ami valójában csak álprobléma, a televíziós szereplésemmel jelent meg. Én azt láttam, hogy a normál hétköznapi életben egy nő nem haragszik meg azért, ha valaki azt mondja neki, hogy milyen csinos vagy. Engem végtelenül felháborít, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem mondhatom egy nőnek, hogy csinos” – idéz a Story az üzletember a könyvéből.

Moldován szerint a nők nagyon sok időt fordítanak a megjelenésükre, így jólesik számukra a visszajelzés. Munkahelyén a hölgyeket gyakran kedvesemnek, szívemnek, csillagomnak, drágámnak hívja, amivel soha egyetlen érintettnek sem volt baja.