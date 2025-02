A Sony és a PlayStation tavaly szeptemberi játék- és trailerbemutató műsorán számos izgalmas címekről és újdonságokról rántották le a leplet, de egy szivárogtatásnak köszönhetően úgy tűnik, az év eleji State of Play előadás dátumára is fény derült. Az IGN arról ír, hogy egy jól ismert szivárogtató, NatetheHate árulta el az X-en, hogy február közepén lehet esedékes a Sony következő rendezvénye. Egy felasználó rá is kérdezett, hogy ezen belül mikor számíthatunk a bemutatóra, mire annyit írt válaszul, hogy „mit súg a szíved?”, amely kijelentés miatt a február 14-ei Valentin napot tartják a legvalószínűbbnek.

Hogy igaznak bizonyul-e majd az értesülés, arra rövidesen megtudjuk a választ, de annyi biztos, hogy a játékosok több mindenről is szeretnének már friss infókat. A videójátékos iparágat mindenesetre nagy csend jellemzi mostanság, hiszen minden kiadó szeretné kivárni a GTA VI pontos megjelenési dátumát, mert oda véletlenül sem akarják időzíteni a saját címüket. A Rockstar Games játékától sokan azt várják, hogy egy újabb változást hozhat a tripla-A játékok árazásában, hiszen minden idők legdrágább fejlesztési költségű játékáról beszélhetünk.