Elmondta az igazságot.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Tavaly augusztus elején született meg G.w.M és Kulcsár Edina második közös gyermeke, aki szüleitől a Dion nevet kapta. A kisfiú érkezésével mindketten négygyermekes szülővé váltak, hiszen a rappernek is van két gyermeke az előző kapcsolatából, valamint az egykori szépségkirálynőnek is született két gyermeke, Medox és Nina, akiknek Szabó András Csuti az apjuk. Az utóbbi időben viszont az a pletyka kapott szárnyra, hogy Csutival vannak többet a közös gyerekeik. Kulcsár most a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba:

Én nem tudom, hogy ki talál ki ilyeneket, de többen is kérdeztétek, hogy mennyit vannak velem a gyerekek. Alapvetően nem szeretek ilyenekről beszélni, de ha ez valahol felröppent, akkor nyilván szeretném megcáfolni ezt az állítást. Medox és Nina öt napot vannak velem, és két napot az apukájuknál. Hol hétköznap, hol hétvégén. Azt gondolom, hogy minden gyereknek az anyukája mellett a helye

– fogalmazott az édesanya, majd hozzátette: vannak kivételes helyzetek, amikor elfoglaltsága akadt, ilyenkor korábbi férje örömmel vigyáz a gyermekeikre.

Mi a gyerekeinknek élünk. Az elmúlt 3 évben mindent a gyerekek köré építettünk. Mi nem járunk bulizni hetente... Sőt! Ha megyünk valahova, szinte kivétel nélkül visszük magunkkal őket is. A munkát is úgy alakítjuk, hogy ők abból a lehető legkevesebbet érzékeljenek.

Bár az egykori szépségkirálynő igyekszik a legtöbb időt együtt tölteni a gyermekeivel, de mostanra belátta, hogy munkái miatt bizony néha ő is segítségre szorul. Megjegyezte, még ő is úgy ítélte meg, hogy ide minimum két bébiszitter kellene, hogy kényelmesen és nyugodtan mindent meg tudjon napi szinten valósítani.

Viszont »csak« 1 van. Ő is december óta. Akkor láttam be, hogy egyedül kevés vagyok. Jó lenne, ha a családban meg lehetne ezt oldani, de sajnos nem tudjuk. Most nem térnék ki arra, hogy ki merre van, mit csinál, vagy mi baja van, ami miatt nem tud jönni segíteni, de az extrán húzós októberem és novemberem után beláttam, hogy ide kell valaki. Kivitelezhető egyedül is... de ha megtehetem, hogy máshogy oldom meg, hogy könnyebb legyen, akkor miért ne tegyem? Viszont a bébiszitter sincs mindig itt, csak ha előre megbeszéljük. Ezen a héten például egyáltalán nincs, mert családozik. Szóval így tudunk néha kettesben is elszökni egy kicsit, és így tudom az idei évre tervezett 2 nagyobb projektemet is megvalósítani. Remélhetőleg

– tette hozzá.