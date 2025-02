Pont egy hónapja járnak jegyben.

Krausz Gábor és szerelme, Mikes Anna már egy hónapja élvezik a jegyesek boldog életét, január elején a Maldív-szigeteki nyaralásukon ugyanis új szintre emelték a kapcsolatukat. A séf ezt az utazást látta a megfelelőbb alkalomnak arra, hogy megkérje a táncosnő kezét, akivel 2023-ban, a Dancing with the Stars negyedik évadának köszönhetően szerettek egymásba, melyet meg is nyertek.

A többszörös bajnok táncosnő nemrég részletesen is mesélt élete egyik legszebb napjáról, melyről szerdán újfent megemlékezett az Instagram-oldalán, megosztva eljegyzési fotósorozatukat.

Ma van egy hónapja...

– írta a poszthoz néhány gyűrű-, szív- és végtelen emotikon kíséretében Mikes Anna, aki korábban úgy fogalmazott, egy tündérmesében érzi magát, mióta egy párt alkot Krausszal, akivel az Ázsia Expressz ötödik évadában is megmérettették magukat.

A séf és a táncosnő úgy tervezik, még idén összekötik életüket.