Számára is meglepetés volt Brumi magyarázata.

Fotó: TV2

Ahogy arról a héten beszámoltunk, véget ért a Házasság első látásra című realityből ismert Reni és Brumi kapcsolata. A hírt először a férfi tette közzé közösségi oldalán, majd később korábbi párja is megerősítette: nincsenek már együtt, részben a műsor másik szereplője miatt.

„Én azt mondanám, hogy Orsi tehet erről, de nem tud oda homokszem kerülni, ahol nincsen rés” – jelentette ki akkor Reni, hozzátéve: miután rájött, kérése ellenére beszélgetnek a háta mögött, egyikőjüket sem tudta többé elérni.

A férfi kedden a TV2-nek beszélt szakításuk okairól, egyik fő problémának eltérő habitusukat és párja féltékenykedését nevezte meg. Vallomása meglepetés volt exe számára is.

„Egyszer az ügyintézés alatt próbáltam vele beszélgetni, de maradjunk annyiban, hogy sikertelen volt az is. Én is a tegnapi Tények Pluszból tudtam meg, hogyan is gondolkozott Peti. Ezt velem már nem osztotta meg” – idézte Renit a Blikk. A hölgy egyébként azóta nem talált új lovagra, de ezt nem is feltétlenül bánja.

„Jelentkezők voltak és lesznek is, de amíg nem jön olyan férfi az életembe, aki tényleg leköti a figyelmem, addig csak azért, hogy legyen, nem kell. Nyitott vagyok az ismerkedésre már, de görcsösen nem keresek párt.”