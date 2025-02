Kétszer ünnepi a születésnapját.

Sokaknak talán meglepően hangozhat, de a minap lett 50 éves Marsi Anikó, aki hosszú évek óta a TV2 Tények című műsorának háziasszonya. A jeles nap alkalmából a hot! magazin beszélgetett a tévéssel, aki elmondta hogy huszonévesen még az ég egy adta világon nem volt semmi problémája azzal, ha egy évvel idősebb lett, igaz, most sincs túl sok, de azért voltak már olyan pillanatai, amikor azon gondolkodott, hogy „az ötven már nagyon nem negyven”.

Most már nem pattanok föl mindig az Erzsébet-kilátóhoz, de végül is futok, de már csak heti 40-45 kilométert. Viszont azt vallom, ez legyen a legnagyobb problémám! Nincs bajom az ötvennel; ha mégis akad, azon kár gondolkodni. A korom nem érdem vagy sorscsapás, hanem egy állapot: nem tudok változtatni rajta

– idézte a Blikk Marsi Anikót, akiről kiderült, hogy nem csak az egyedüli születésnapos a családban, édesanyja ugyanis nemrégiben lett 75 esztendős.

„Egészen pontosan huszonöt év és három nap különbséggel születtünk. Ő már hatvanéves kora óta mondogatja, hogy öregszik. Ebből szerintem sokáig semmi sem látszott, de amikor betöltötte a hetvenet, már nem tudott elmenni például futni.

Persze, most is jön-megy, és szerencsére tökéletes egészségi állapotnak örvend, de azért most már tényleg más. Ettől függetlenül, ha átmegyünk hozzá, olyan menüvel vár minket, hogy nem is értem, honnan van neki erre energiája.