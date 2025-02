67 évesen is kénytelen dolgozni az ország egykori legerősebb embere.

Fekete László január végén töltötte be 67. életévét, ám elmondása szerint mai napig dolgozik. Az erősember, aki 1988–1997 között volt a Magyarország legerősebb embere cím birtokosa, műsorával járja az országot, falunapokon és egyéb rendezvényeken lép fel, s évente többször is szervez erősember-versenyeket, ahol a fiatalok előszeretettel mérik össze vele az erejüket.

„65 évesen 295 kilót húztam fel, most »csak« 290-et. A hetvenediken 250 kilóval tervezek, de azt gondolom, az is elég szép eredmény” – mondta a Blikknek a kilencszeres világbajnok, aki úgy véli, közel a 70-hez sem akad legyőzője. S bár nagyon szereti a munkáját, a nyugdíja mellé jól jön neki egy kis plusz kereset.

Sokakhoz hasonlóan az én nyugdíjam sem egy vagyon, sőt... Az erőmhöz szükségem van arra, hogy sokat egyek, én nem is azt nézem, mit eszem, hanem hogy tele legyen a tányérom. De hát lássuk be, az a 180 ezer forint nem sok... Egy heti kajámra elég a nyugdíjam. Kell mellé a bevétel, még akkor is, ha már csak ketten vagyunk a feleségemmel, hiszen a gyerekek már kirepültek. Persze, azért jönnek látogatóba, és ilyenkor mindig kerül finom étel is az asztalra