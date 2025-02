Hármas ikrei a napokban lettek háromévesek, az énekesnő azonban nem tagadja, vannak kemény napjaik.

Rúzsa Magdi hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán február elsején töltötték be harmadik életévüket, amelyet egy nem mindennapi születésnapi zsúr keretein belül meg is ünnepeltek. Az énekesnő azonban nem tagadja: az idilli pillanatok mellett nehéz napjaik is vannak, nem könnyű az élet három gyermekkel.

A Megasztár zsűritagja legutóbbi interjújában többek között erről is őszintén vallott, ahogy arról is említést tett, mihez kezdene azzal, ha lenne egy teljes napja saját magára.

„Most ezzel nagyon mély témába nyúltál bele. Pár napja ezen tényleg elsírtam magam. Kicsit az van, hogy tudom, hogy ki vagyok a színpadon, tudom, hogy ki vagyok mint előadó, de kicsit most nem tudom, hogy ki vagyok én. A férjem elküldött énidőre. De mondtam neki, hogy 'nem érted, hogy nem tudom, mit kezdjek vele?' (...)Most ott tartok, hogy nagyon keresem azt, hogy hogy is volt, ki is az a lány vagy nő, igazából a fejemben sem tudom eldönteni. (...) Be kell látnom, hogy egy egészen más ember vagyok” – magyarázta könnyek közt a Sláger FM-nek adott interjújában az énekesnő.

A 'hármasikresdi' az elején kőkemény volt. De még most is vannak kemény napok. Szerintem az anyák mind hülyék. Mert amit művelünk magunkkal, az egészen elképesztő. De mi szeretetből vagyunk hülyék

– idézte a Story Rúzsa Magdit.