Amolyan örök klasszikus.

Idén már tizenötödik alkalommal rendezik meg a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week-et. Mint kiderült, ismét megnyitja kapuit a Fashion Hub, ahol az előző szezonok után, immár negyedjére nyílik alkalom bekapcsolódni a divat világába. Mindemellett egy életműsorozat is indul, amely olyan magyar divatikonokat állít reflektorfénybe, akik kiemelkedő szakmai pályát futottak be. Első vendégként Pataki Ági egyebek mellett arról is beszélt, hogy a fehér ing miért visszatérő eleme az öltözködésének.

„A fehér ing azért is egy alapkérdés nálam, mert bárhova, bármikor, bárkin jól mutat. Nem tudok olyan életkort, eseményt, évszakot, napszakot mondani, amikor egy fehér ing nem állja meg a helyét” – kezdte az egykori modell, hozzátéve:

Ha az ember jól akar kinézni, nem kell sokat gondolkodni, ha van néhány szép fehér inge. A ruhatáram egy része fehér ingekből áll – egyiktől sem válok meg, és ha valamire rá is untam, néhány év múlva ismét előveszem, amikor már megfeledkeztem arról, hogy mennyit hordtam. Van is egy Fabulon-fotóm a '70-es évek végéről, amin egy gyönyörű, bő szabású fehér inget viselek. A kolléganőmtől kaptam kölcsön, és valahogy azóta is ez működik nálam

– idézi a Story Pataki Ági szavait.