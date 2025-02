A Groovehouse énekesnője nem tagadja, kamaszlánya sokszor tör borsot az orra alá, s már az is egyértelmű számára, hogy Maja nem fog egyetemre menni.

Kis Judy lánya, Maja néhány héttel ezelőtt töltötte be 13. életévét, hetedikes kamaszként pedig megesik, hogy borsot tör édesanyja orra alá. A Groovehouse énekesnője legalábbis azt mesélte legutóbbi interjújában, hogy egyre nagyobb kihívást jelent neki rábírni Maját a tanulásra. Az énekesnő azonban ragaszkodik ahhoz, hogy minden este együtt üljenek a tankönyvek fölé.

„Pont a gyermekemet próbálom összeszedni, mert különórára kéne, hogy menjen. Öt perce még fent volt, de most tuti biztos, hogy azért aludt be, hogy ne kelljen különórára mennie. Cselesen nyomja. Ezen túl is minden este itt ülünk vele az asztalnál vele és tanulunk. Addig nyüstöljük, amíg meg nem csinálja. Amikor pedig sikeres a suliban, és jó jegyet hoz haza, el van szállva magától, hogy ő milyen ügyes. Teljesen a saját érdemének gondolja a dolgot. Közben mi meg gyomorideggel görnyedünk az anyag felett vele. Nekem mindig azt mondja anyukám, hogy ő sosem ült le velem tanulni, le sem ellenőrizte a házam. Megcsináltam, megvolt, ha nem, akkor nem” – mesélte aRipostnak Judy, hozzátéve, szeret lányával készülni a tanórákra, ám ez nem mindig bizonyul könnyű feladatnak.

13 éves múlt, én pedig kezdek már teljesen kiborulni. Próbáljuk komolyan venni, csak ő nem akar minket. Jó, de melyik gyerek veszi komolyan a ilyenkor az életet? Lassan eljutok oda, hogy a zsebpénzéből fogom levonni az elmulasztott különórákat. Muszáj jól tanulnia, főleg így, hetedikben. Lassan középiskola. Nyilván azt tudjuk, hogy Maja egyetemet nem fog végezni, mert egyszerűen nem mozgatja őt ez a dolog. Sok olyan barátom és barátnőm van, akik ragaszkodnak a felsőoktatáshoz, én pedig csupán arra vágyom, hogy Maja boldog ember legyen

– jelentette ki az édesanya, aki nem tagadja, időnként elő kell vennie a keményebbik énjét lánya nevelésekor, de büszke is lehet Majára, a fitneszversenyeken például nagyon sikeres.

„Kénytelen vagyok következetes anyukának lenni, különben mindent is megtehet. Van, hogy már fordítva ülünk a lovon. Nyilván nehéz megmagyarázni egy gyermeknek, hogy minden, amit tesz, az nem a mi érdekünk, hanem az övé. Sokszor belehelyezem magam az ő helyzetébe, belegondolok, hogy én miként viselkedtem annyi idősen, amennyi most Maja és azonnal elszáll a haragom.”