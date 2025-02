Bár a műsor nem hozta meg számára az igaz szerelmet, a szőkeség a kísérletet követően nem búslakodott, hamar továbblépett.

Fotó: Instagram/rozzdarlington

A Magyarországon is nagy sikernek örvendő Házasság első látásra című műsor brit változatának egykori szereplője, Rozz Darlington a minap örömmel újságolta el az Instagram-oldalán, hogy úton van az első gyermeke. Igaz, a reality-szereplő, akinek a házasodós műsorban köttetett frigye nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egy ideje már titkolta a dolgot. A sokakat meglepő bejelentést egy különleges videóval tette közzé.

„Ezt a titkot már egy ideje őrizzük! A kisbabánk augusztusban érkezik. Őrületesen indul 2025!” – írta videójánál a szőkeség, aki a pozitív terhességi teszt mellett ultrahangfotókat is mutatott.

Rozz Darlington a Házasság első látásra brit változatának 2023-as évadában tűnt fel. A szakértők által kiválasztott férjével, Thomas Kriarasszal való kapcsolata nehéz időket élt meg a forgatás alatt, a feleség be is vallotta, hogy nem találja vonzónak Kriarast. A pár már jóval a kísérlet vége előtt úgy döntöttek, hogy elválnak. Darlington aztán egy Jordan Morris nevű férfivel lépett tovább, akinek az egyik szomszédja mutatta be Manchesterben. Darlington és Morris tavaly júniusban tették Instagram-hivatalossá a kapcsolatukat, jóllehet a nő nem titkolta, félt felvállalni a románcot a negatív kommentek miatt, miután nagyot drámázott a tévében Thomas Kriarasszal – írja a The Sun.

Íme néhány fotó abból az évadból, amelyben Darlington szerepelt: