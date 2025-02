Megjelent a Fight or Flight című film előzetese, melyben a színésznő igazi hollywoodi filmsztárokkal szerepel.

Trokán Nóra arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy február 28-án érkezik legújabb filmje, a Fight or Flight, amelyet a John Wick készítői jegyeznek. A színésznő az izgalmasnak ígérkező akciófilm előzetesét is megosztotta, külön kiemelve, hogy külsején némileg változtatni kellett a nemzetközi szuperprodukció kedvéért.

Ez a macskaszemű nő valami rosszban sántikál. Biztonsági öveket bekötni! Ki ismer meg kék szemmel?

– vetette fel a kérdést az előzetesnél Trokán, aki nem egyedüli magyarként szerepel az akciófilmben, Árpa Attila is szerepet kapott abban. A főszereplőt egyébként a hollywoodi szívtipró, Josh Hartnett alakítja, aki többeknek a Pearl Harbor – Égi háború, az Oppenheimer, a 40 nap és 40 éjszaka vagy A Sólyom végveszélyben című filmekből lehet ismerős, de A Mandalóri című Star Wars-sorozatból ismert Katee Sackhoff is erősíti a szereplőgárdát.

Íme a Fight or Flight teljes előzetese:

