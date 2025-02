A modellügynökség-vezető szinte mindig úton van, a honvágy azonban rendre elkerüli őt.

Ismét hosszabb időt töltött Magyarországtól távol Kajdi Csaba, aki ezúttal Rioban járt. A modellügynökség vezetője nem először fordult meg itt, korábban több hónapig élvezte a brazil nagyváros vendégszeretetét, de így sem tud ráunni: mint mondta, egyik örök kedvenc úticélja.

A modellügynökség-vezető gyakorta utazik a világban, és van egy remek trükkje, amivel a honvágy is elkerüli őt.

„Nagyon ritka, hogy ilyen érzésem lenne. Szerintem ennek egy oka van, hogy bárhova utazom igyekszem helyiként viselkedni. Most is Rioban lakást béreltem, helyiekkel beszélgettem. Rögtön az elején be is ázott a lakás, rongyoltam fel a szomszédhoz, ment az ügyintézés.

Ha valahova hosszabb időre utazom beiratkozok a helyi nyelviskolába, hogy tanuljam a nyelvet, eljárok edzeni a helyi terembe, hogy felvegyem az ottaniak életritmusát.

Nem turistaként jövök-megyek, persze, mondhatnám, hogy a barátaim hiányoznak, de manapság már percenként tudunk egymásra írni” – mondta a Sláger FM-en RádiósCyla, aki úgy érzi, Rio minden szépséghibája ellenére élhető város.

„Szerintem azért sem hiányzott Budapest, mert Rioban is van egyfajta olyan „lepukkant” hangulat, mint Budapesten. Mikor hónapokat töltöttem itt, akkor másfél hónap után éreztem csak valamit...hogy jó lenne egy kis rendezettség. Milyen jó lenne, ha szépen lennének ott az áruk a boltban és nem rohadna a zöldség, de ennyi. Ezt se honvágynak nevezném inkább” – árulta el Pordán Petrának és Somogyi Zoltánnak Kajdi Csaba.