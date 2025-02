Az influenszer édesanya több mint két éve alkot egy párt Kajári Zoltánnal.

Berki Renáta, azaz Mazsi immár közel két és fél éve boldog Kajári Zoltán oldalán, kapcsolatuk az összeköltözés és a Nyerő Páros próbáját is kiállta, de az sem szült köztük feszültséget, hogy az influenszer édesanya 2024-es éve igencsak zsúfoltra sikeredett. Berki Mazsi ugyanis a Sztárbox után a Hell Boxing Kings elnevezésű nemzetközi bokszverseny is győzött. Azt, hogy mire költötte 39 millió forintos nyereményét, ide kattintva tudhatja meg.

Mint kiderült, Berki és Kajári között már a házasságkötés és a gyermekvállalás is szóba került, ám nem sietik el a dolgokat.

„Beszéltünk már róla, de valahogy egyikünk sem sürgeti. Próbálunk minden pillanatot megélni, ez abban is mutatkozik, hogy sokkal inaktívabb vagyok a social mediában, és hiába készül rólunk sok fotó és videó, mégsem osztom meg őket” –vallotta be a Vasárnapi Blikknek a Sztárbox könnyűsúlyú bajnoka, aki mozaikcsaládjukról is említést tett. Mint ismert, Berki Mazsinak és Kajári Zoltánnak is született egy-egy gyermeke korábbi kapcsolataikból.

„Remekül működik a mozaikcsaládunk, Emma mellett Zoli kislánya is sokat van velünk. Mindkettőnknek van már gyereke, ráadásul Emma már hároméves, és egyre könnyebb vele az élet.