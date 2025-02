Készen áll már az apaszerepre.

Hamarosan világra jön Szabó Ádám és felesége, Jennifer első gyermeke. A leendő szülők már tudják, kisfiúval bővül a családjuk, aki frissen felújult otthonukba érkezik.

„Tényleg nagy fába vágtuk azt a bizonyos fejszét, a garázsból nappali lesz, a nappalinkból pedig a babaszoba. Ami csodálatos lesz, nekem is volt ugyan beleszólásom, de szerintem ezek női dolgok, én is a feleségemre bíztam és gyönyörű lesz a kicsi birodalma” – kezdte a Ripostnak az énekes, aki szeretne ott lenni, amikor párja életet ad a babájuknak.

„Ragaszkodom hozzá, hogy apás szülés legyen,

bármi is várjon majd rám, úgy gondolom, ez kötelező egy férfinak.

Szerintem majd akkor fogom fel igazán az apaságot, amikor először megérinthetem a gyermekemet, amikor először hozzám bújik, de készen állok az apaszerepre és nagyon várom! Az ösztönnek már most is vannak jelei: Jennit is sokkal jobban féltem, védem mindentől, a távolabbi fellépéseimre például már nem jön velem. Mindig is vágytam arra, hogy gyermekem legyen, hogy boldog családom legyen, ezt a példát látom magam előtt, édesanyámék több, mint 30 éve élnek nagy szeretetben, én is ezt szeretném tovább inni és a gyermekeimnek is továbbadni!”

Szabó emellett a kicsi körüli teendőkből is szeretné majd kivenni a részét, a pelenkázást is szívesen elvállalja, bár tudja, felesége remek édesanya lesz.

„Könyveket olvas, kutat az interneten, hogy felkészüljön rendesen az anyaságra, hogy jó anya legyen! Minden nap elcsodálkozom, hogy ő milyen erős nő,”