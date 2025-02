Az énekesnőnek újra el kellett kezdenie skálázni, tréningezni a hangját a testére.

Tóth Vera az elmúlt időszakban sokszor került a figyelem középpontjába látványos fogyása miatt, életmódváltásának köszönhetően ugyanis 50 kilótól szabadult meg. AMegasztár egykori győztese az egészsége érdekében változtatott, ugyanis inzulinrezisztenciát állapítottak meg nála. Az énekesnő azonban nem csupán dicsérő kommentekkel találta szemben magát fogyása miatt: új stílusával sokan rá sem ismertek a Csináljuk a fesztivált! című műsorban.

Az 50 kilós fogyás azonban nem csupán az énekesnő külső vonásain változtatott, hanem – mint utóbb kiderült – az énekhangján is.

A Csináljuk a fesztivált!-ban elénekeltem többször Cserháti Zsuzsa dalát, és ami engem a leginkább bosszant, hogy sokan a hangomról írnak. Azt mondják, hogy elment a hangja, mert lefogyott, nincs már meg az a váz, és egyébként valamilyen szinten igazuk van... Csak én ezzel nem foglalkozom, mert tudom, hogy tehetséges énekesnő vagyok, különben nem csinálnám és nem kapnék ennyi pozitív visszajelzést. Én az egészségem miatt fogytam, nyilván nem kell megmagyarázni, hogy miért, de azért ezt jó elmondani

– magyarázta Tóth Vera a minap egy Instagram-videóban, melyet Almási Kitti pszichológussal készített. Mint mesélte, próbálja visszanyerni korábbi énekhangját.

És amikor 140 kiló voltam, akkor valóban volt egy olyan fémesség a hangomban, amit sajnos a kilókkal együtt el kellett engednem. (...) Az a helyzet, hogy újra el kellett kezdenem skálázni, tréningezni a hangomat erre a testre. Nyilván tök más a mozgás 140 kilósan éneklés közben, és teljesen más úgy, hogy 50-60 kilóval kevesebb vagy. Tehát rengeteg küzdelem van ebben, amit kívülről nem látnak az emberek

– idézte a Blikk az énekesnő szavait. Ha fel szeretné idézni, hogyan énekelt Tóth Vera a Megasztár első évadában, idekattintva megteheti, ha pedig az énekesnő megváltozott hangjára kíváncsi, ide kattintva meghallgathatja,

A lap a Sztárban sztár versenyzőit felkészítő énektanárt, Lajtai Katit is megkérdezte a téma kapcsán, aki elmondta: a jelentős súlycsökkenés valóban kihathat a hangképzésre.

„Az énekléshez több izomcsoportot használunk és a rekeszizomnak, bizonyos has-, hát-, mellkas körüli izmoknak, a tartásnak is jelentős szerepe van, így amikor valakinek megváltozik a teste, újra kell hangolnia az izmai munkáját, amik a hanghoz szükséges légoszlopot irányítják. Ezenkívül a fogyás következtében a hormonháztartás is átalakulhat, amelynek szintén lehet egy kis hatása a hangképzésre, nem beszélve arról, hogy még a lelkiállapotunk is kihathat az éneklésre. Tehát ez egy rendkívül komplex folyamat, de úgy gondolom, hogy abszolút vissza lehet hangolni az apró eltéréseket, a színt, az erőt, ami a fogyás előtt volt. Verával ugyan nem beszéltem erről, de valószínűleg ő most egy újfajta harmóniakeresésben van és amíg tart ez a folyamat, addig ennek lehetnek lenyomatai (az is lehet, hogy csak ő maga veszi ezeket észre), de valószínűleg idővel vissza fog állni a hangja az eredeti fényébe, szépségébe.”