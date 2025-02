Pedig a legjobb 15 versenyző listájára még felfért a Will és Harper.

Stephen Colbert Late Night Show-jának volt a vendége nemrég Will Ferrell, a beszélgetés pedig hamar az Oscar-díjátadóra terelődött.

A jelöltek utolsó körös listájára már nem fért fel a top 15-be egyébként bekerült Will és Harper, Ferrell dokumentumfilmje, amit egy transzgenderként coming outoló barátjával közösen készített. A történet szerint a gyerekkori ismerősök egy nagy útra indulnak szerte Amerikában, hogy így erősítsék meg kapcsolatukat, közben pedig Harper Steele által a színész is jobban megismerkedik a transznemű emberek nehézségeivel.

Ferrell nem fogta vissza magát, amikor az Akadémiáról kérdezték, gyakorlatilag minden érintettett elküldött a melegebb éghajlatra.

Nem jutottunk be. B.ssza meg az Akadémia! Főleg a dokumentumfilmes ágazat. Ne akarjatok együtt lógni a dokumentumfilmes szektorral. Micsoda lúzerek! Remélem, hallják ezt most néhányan: ha a doksis ágazat tagjai vagytok, kapjátok be!