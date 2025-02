Az olimpikont egy ingyen szendviccsel lepte meg a filmsztár.

Büfékocsira cserélte volna a filmstúdiókat Bradley Cooper? Egy időre biztosan, hiszen üzlettársával, Chef Dannyval és Visával közreműködve ingyen szendvicsekkel lepték meg a vasárnapi Superbowl apropóján a kedvenc csapata, a végső győzelemre is esélyes Philadelphia Eagels rajongóit.

Az NFL döntő helyszínén, New Orleansban futott bele a foodtruckba Gyenesei Leila is, aki szintén kapott egyet az elhíresült Danny and Coops finomságból.

Amerikában bármi megtörténhet. Kaptunk egy ingyen tépett húsos amerikai szendvicset, és nézzétek meg, hogy ki készítette!

– árulta el az olimpikon itt megtekinthető videójában, majd a pult mögött szorgosan dolgozó Coopert is megmutatta a kamerának. A színész állítólag szeretett volna valamivel kedveskedni a szívének oly fontos Eagles drukkereinek, ezért úgy döntöttek, Philadelphia ízvilágával lepik meg őket Louisianában.