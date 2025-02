Kétszer is szerencsét próbált, de nem találta el ámor nyila.

Nem tér vissza a Házasodna a gazda következő évadjában József gazda, akit 2023-ban és 2024-ben is láthattak a reality nézői. A férfi nagyon vágyott a szerelemre, s bár tavaly Erikával meg is próbálták a műsoron kívül is fenntartani kapcsolatukat, románcuk tiszavirág életű lett.

Nincsen semmi baj vele, de neki azt a fiút kell megtalálnia, akinek az ő személyisége megfelelő. Erika csodálatos, hatalmas szeretet van a szívében, és hatalmas tisztelet Isten felé, ő egy nagyon klassz csaj, csak az én környezetem nem megfelelő a számára

– mesélte a Storynak József gazda, nem is tagadva, mennyire megviselte őt a szakítás.

„Nagyon fájdalmas volt számomra ez a felismerés, mert őt befutónak láttam. Szinte hihetetlen volt, hogy milyen tűz van benne. Boldog voltam, hogy ráleltem, így aztán a szakítás után nagyon elkeseredtem.”



A férfi azóta szingli, és ugyan vágyik a szerelemre, de azt nem egy tévéműsorban szeretné már megtalálni.

„Nagyon várom azt a nőt, aki ráteszi a vállamra a kezét, és azt mondja: ’Megismerkedhetnénk?’ Én majd rápillantok, és azt mondom: ’Igen, menjünk, beszélgessünk, és már el is kezdődhet a közös életünk.’ A kamerák előtt azonban már nem randiznék. Az viszont biztos, hogy nagyon sokat kaptam a műsortól. Csodálatos, hogy mindig megismernek a bevásárlóközpontokban vagy a piacokon, esetleg meg is szólítanak”