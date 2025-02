Legalábbis nagy összegben nem fogadnánk erre.

Fotó: youtube

Évekig a zenei toplisták, rádiók megkerülhetetlen alakja volt Redfoo, aki az elektro-dance LMFAO duó tagjaként olyan slágereket adott a világnak, mint a Party Rock Anthem, a Sorry for Party Rocking, vagy a Sexy and I Know It. A DJ-ről aztán egyre kevesebbet lehetett hallnai, az utóbbi években pedig szinte teljesen eltávolodott a zenei pályától. A 49 éves Stefan Kendal Gordy azonban nem vonult teljesen vissza, csak karriert váltott:

lemezek helyett egy ideje már a teniszütőt pörgeti,

a napokban pedig meg is volt a hivatalos bemutatkozása, mint profi játékos. Egy egyiptomi ITF-tornán játszott, és bár kikapott 23 éves ellenfelétől, a norvég Leyton Riverától, eredményével azonban így is elbüszkélkedett közösségi oldalán.

Gordy egyébként már korábban, nem sokkal az LMFAO sikerei után is megpróbálkozott a sportolói pályafutással, ám leginkább vereségek szegezték a pályáját. Akkortájt egyébként épp Victoria Azaernkával, a női toplisavezető teniszezővel alkott egy párt.

(via People)