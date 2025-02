Most már hivatalos, kiderült, kivel bővül Krausz Gáborék csapata.

Ahogy az Index is megírta, Wolf András nélkül folytatódik a Séfek séfe új évada. Vomberg Frigyes és Krausz Gábor azonban nem marad harmadik társ nélkül, a TV2 ma délután közleményben fedte fel az új társuk kilétét: egy női séffel, Tischler Petrával bővül a csapatuk.

Az újonc szakember szerint feminin energiái új színt visznek majd a műsorba, és bízik abban, hogy izgalmas és jól működő lesz majd a triójuk.

Két alkalommal is szerepeltem már korábbi évadokban egy-egy tematikus adásban, egyáltalán nem idegen számomra a stúdió, és jól ismerem a 3 séfet is. Hasonlóan állunk a szakmához Fricivel és Gáborral, ezért emiatt is nagyon-nagyon gördülékeny lesz szerintem az elkövetkező néhány hét.