Kemény éveken van túl Schobert Norbert egészségügyi szempontból: a fitneszguru két nyitott szívműtéten is átesett már, ráadásul kétszer kapott sztrókot is: az elsőnél, 2021-ben a kapujukban lett rosszul, míg másfél évvel később tévénézés közben, bár azt, mint később a kórházban kiderült, "lábon kihordta". Schobert szerint nem véletlenül történtek vele ezek a dolgok:

„Ez egy tanítás a Jóistentől, aki ezzel azt mutatja meg, hogy az élet mennyire törékeny, és persze azt, hogy számít a munkámra. Hiszem, hogy a családomat, a gyerekeimet is erősítették ezek az események, még ha nem is volt könnyű átélni mindezt” – kezdte a Story.hu-nak, majd arról mesélt, a történteknek van azért vicces oldala is. Felesége fitnessz-táborába például kötelező kíséret lett.

„Réka táborozói csak velem hajlandók repülni, mert tudják, hogy én úgysem halok meg, és biztonságban érzik magukat, ha ott vagyok. Én még a halálnak sem kellek” – mondta nevetve a háromgyermekes édesapa.