Nem volt könnyű meghoznia a döntést.

Ahogy arról beszámoltunk, pár napja már tudni lehet, Wolf András nélkül érkezik a Séfek séfe hetedik évada. Tegnap kiderült, helyét egy női szakember, a Nobu-t és Costes Downtown-t is megjárt Tischler Petra veszi át az eddig fix csapatban.

„Régóta ismerem Petrát, nagyon kedvelem, fantasztikus szakembernek gondolom. Jó váltótársam lesz! A mi szakmánkban többségében férfiak dolgoznak, így nagyon örülök neki, hogy Petra megmutathatja saját magát, mert ő egy fantasztikus séf!” – kezdte a Borsnak, majd a lap kérdésére bevallotta, pontosan miért távozik a gasztrorealityből

A munkámra szeretnék koncentrálni, mert bármennyire szerettem a forgatásokat, de nagyon sok időt elvett, igazából ez volt a fő ok!

– mesélte Wolf, aki szerint nehéz volt meghoznia a döntést, és már most hiányzik neki a felvételeket övező jó hangulat.

„Nagyon pozitívan és nagyon jó emlékekkel hagyom itt a műsort, rengeteg barátság köttetett stábtagokkal. A séfekkel is, bár őket már ugye ismertem korábban is, de itt nagyon szorosra fűződött a barátságunk. Tényleg nagyon jó élmény volt az egész, csak pozitívan tudok visszagondolni erre a hat évre. Nagyon sok szép és emlékezetes pillanat volt, de ugye mindig az első a legemlékezetesebb, így Tatai Robi győzelmét tudnám kiemelni, az hatalmas euforikus érzés volt! Nagyon fognak hiányozni a nagy nevetések a srácokkal, a sok hülyéskedés, az együtt töltött idő, de persze ezek után is tartjuk majd a kapcsolatot!”