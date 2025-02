A szélhámosnő nyomkövetővel a lábán vonult a New York-i divathéten.

Anna Delvey nevét 2022-ben ismerte meg a világ egy csapásra, amikor berobbant a Netflixre az Inventing Anna, azaz Az örökösnő álarca mögött című, igaz történetet feldolgozó széria. A magát gazdag német arisztokratának kiadó, eredetileg Sorokin néven született orosz nő 2013 és 2017 között élte a New York-i elit mindennapjait úgy, hogy technikailag egy fityingje sem volt: állítólagos 67 millió dolláros örökségére várva újdonsült barátaival finanszíroztatta fényűző életét, gyakran súlyos adósságokba hajszolva őket.

A lebukása után Delvey természetesen börtönbe került, szabadulása óta azonban az amerikai bulvármédia egyik felkapott alakja lett. Nemrég a Dancing with the Stars című műsorban szerepelt, most pedig a New York-i divathéten lett modell. Bokájánál lévő nyomkövetőjét büszkén viselve, extrém sminkben állt ki az Elena Velez márka kifutójára, a közvélemény nagy felháborodására.

„Utálom, ahogy a társadalmunk reklámozza a rossz embereket. Biztos nem vennék semmit ettől a márkától.”

„Azt hittem, hogy a házi őrizet azt jelenti, hogy a házban kell maradnod.”

„Miért csinálunk úgy, mintha ez rendben lenne? Mert nincs!”

„Őrület, hogy ezt a nőt dicsőítjük…” – érkeztek a kommentek a bemutatóról készült fotó alá. Egyelőre a márka nem indokolta meg, miért esett épp az elítéltre a választásuk.