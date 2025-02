Lékai-Kiss Ramóna nemrég a Palikék Világa Három Igazság című műsor vendégeként többek között arról is mesélt, hogy amikor először debütált az X-Faktorban műsorvezetőként, hatalmas sokk érte, s a rá nehezedő túl nagy nyomás miatt kis híján feladta az egészet. A műsorvezetőnő, aki immár 24. éve dolgozik televízióban, a tévés feladatai mellett saját vállalkozást, egy menedzsmentcéget is működtet, hogy bebiztosítsa magát, de elmondása szerint színházi munkáiból is meg tudna élni, ha bármi történne tévés karrierjével.

„Igazából nagyon szerettem volna nem feltételen egy másik lábat, mert azért 17 éves koromtól igyekeztem úgy gazdálkodni a pénzemmel, hogy ha nem lesz tévé, és másnap úgy döntenek, hogy egyébként nem szeretnének megkínálni egy újabb lehetőséggel, akkor ne ott álljak esetleg, mint ugye sok szakmából látjuk azokat az embereket, akik kicsit nem gondolkodnak előre. Hogy azért én úgy gazdálkodtam a pénzemmel, hogy legyenek olyan befektetéseim, amik megállnak maguktól, tehát hogy le tudjak ülni gondolkodni azon, hogy mi a következő lépésem, és ne rögtön másnap kelljen csinálni valamit” – mesélte a Barátok közt egykori szereplője, akinek azóta fontos igazán, mennyi pénzt keres, mióta édesanya lett, ugyanis kisfia, Noé jövőjére is gondol.

Tőle is majd elvárom azt, hogy építse, de amivel őt alá tudom támasztani ahhoz, hogy könnyebben induljon el, mint én, azt szeretném megtenni. (...) Ha most... nem kell neki onnan elindulni, csak ha szeretne, szerintem az egy nagyon nagy segítség lesz, hogy... például bele se merek gondolni, mennyi pénzt fizettem ki albérletre, mondjuk. Úristen, ha most leírnánk egy papírra, szerintem itt zokognék éjjel-nappal. Hogy tudok neki biztosítani egy lakást mondjuk majd, ahol ő el tudja kezdeni majd az életét.

(via 24.hu)