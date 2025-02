Kiderült, mivel oldják a feszültséget.

Rosszkedvűnek aligha lehetett bármikor is látni Szandit, aki az elmúlt 35 évet színpadon töltötte. Annak pedig, hogy nem égett ki, több oka is van: míg az énekesnő a karrierjében a sokoldalúságot keresi, a magánéletében már az állandóság fontos a számára. Férjével, Bogdán Csabával való kapcsolata például már több mint 30 éve töretlen.

„Ahhoz, hogy a szakmámban kiteljesedhessek, biztonságot adó, nyugodt családi háttérre van szükségem. A férjem és a gyerekeink ezt megadják nekem. Nincs titkos receptem a tökéletes házasságra, de nekünk nagyon jól működik. Ha valami okosat mégis kellene mondanom,

azt hiszem, a jó párkapcsolat alapja a kölcsönös testi-lelki vonzalom, az őszinteség és a humor. Csibisszel látszólag gondtalannak tűnünk, ám nekünk is vannak problémáink, a mi életünkben is előfordulnak nehézségek, megoldandó feladatok. Viszont együtt átlendülünk a legnehezebb akadályokon, humorral a legdrámaibb pillanatban is képesek vagyunk egy jót nevetni, s ez máris oldja a feszültséget