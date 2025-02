Inspirálják egymást a szerelmesek.

A Dancing with the Stars legutóbbi évadának köszönheti szerelmét Mihályfi Luca és Hegyes Berci. A táncpartnerek az első adás óta alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig nemrég szintet lépett, össze is költöztek.

Mondhatnánk, hogy Luca nálam lakik. De én ezentúl máshogy fogalmaznék, mert ez a lakás most már a kettőnk otthona

– árulta el a Hot! magazinnak Hegyes, aki már új, közös kanapéjukat is barátnőjével együtt vásárolta. A fiatalok igyekeznek minél többet lenni egymással, de tiszteletben tartják, ha a másik kicsit elvonulna.

„Nekem az alkotásnál fontos az egyedül töltött idő, és jó érzés, hogy Bercivel ezt meg tudom beszélni. Ő megérti ezt, és nem sértődik meg, és ez kölcsönös” – mesélte az énekesnő, hozzátéve: párját tartja a múzsájának, románcuk pedig már egy új dalt is ihletett. Ha pedig igazak a pletykák, miszerint a táncos műsor után következőleg A Nagy Duettben mutathatják meg, milyen jól működnek együtt, akár elő is adhatják ezt közösen.

(Blikk)