Többek között kolbászt is kapott.

Február 6-án töltötte be 50. életévét Marsi Anikó, aki e kerek évfordulót duplán is megünnepelte: előbb családjával és barátaival, majd TV2-s kollégáival is szülinapozott. Mint kiderült, a Tények Plusz műsorvezetője több különleges ajándékot is kapott, azt pedig, amit korábban kért, a jelek szerint igyekeztek betartani, akik figyelmességgel készültek a tévésnek. Marsi ugyanis külön kiemelte, hogy mindenkitől olyan ajándékot kér, ami hasznosítható lehet a lakásfelújításuknál, de hozzátette: nagyon örül bárminek, amit egyébként kidobnának, vagy ami egy lakásfelújításból megmaradt.

„Az a legjobb, ha hoznak egy-két négyzetméternyi csempét, vagy ha semmi ilyesmije nincs, akkor hozzon egy zacskó szöget, mellé pedig egy jó ötletet” – jegyezte meg viccesen a műsorvezetőnő, aki az Instagramján szerdán megmutatta, hogy ajándékai között van egy cégér és egy vágódeszka is. Utóbbit kolbásszal díszítették fel: találóan a Marsi, a TV2, illetve a Tények+ szavakat rakták ki rá.

Tudjátok, mit reggeliztem ma? Tényeket! Szülinapomra kaptam ezt a vágódeszkát két nagyon kedves ácstól,H elmuttól és fiától, Helmuttól, akik a férjemmel együtt csinálják a tetőnket. Aminek nagyon örültem még. az ez a cégér, amit a férjem csinált a szerelem projektemhez

