Élete legboldogabb korszakát éli a modell.

Weisz Fanni december közepén közösségi oldalán újságolta el az örömhírt: egészségesen megszületett a kisfia, akinek a Bendegúz nevet adták férjével. A siket modell boldogabb nem is lehetne, az előtte álló anyaságról ezúttal a Best magazinnak mesélt.

„Mintha egy érzelmi hullámvasúton ülnék. Egyik pillanatban a világ legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb emberének érzem magam, a következőben meg azt sem tudom, hol áll a fejem, és harmadszorra melegítem újra a teámat. Majd persze elfelejtem meginni” – fogalmazott a lapnak.

Mint kiderült, a korábbi szépségkirálynő és férje jól vették a szülőséggel járó első feladatokat, hisz megegyeztek, hogy az első pillanattól fogva mindent közösen végeznek. Weisz ugyanakkor töredelmesen bevallotta, hogy „az anyaság az, amire nem lehet teljes egészében felkészülni”.

Bármennyi könyvet is olvastam el a szülés előtt, vagy bármennyit is faggattam más édesanyákat, mit sem számít. A legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy megtanuljak bízni magamban, és hogy megértsem a gyerekem szavak nélkül is. Különben nagyon figyel rám, sokat beszélek hozzá, és jelelek is neki. Ezt nem lehet elég korán elkezdeni