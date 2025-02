A felvételt nem törölte le az énekesnő.

Dárdai Blanka a minap elérkezettnek látta az időt arra, hogy négy hosszú év után megváltoztassa a profilképét a TikTokon. Tette ezt azért is, mert követőtábora az utóbbi időben sokat gyarapodott: immár 101 ezren követik a fiatal énekesnőt a TikTokon. Az X-Faktor felfedezettje a korlátozott ideig elérhető történetében is megosztotta az új felvételt, ám azt csak későn vette észre, hogy egyúttal egy olyan dolgot is kitett a fotóval együtt, amelyet egyáltalán nem akart. Ezt többen is jelezték neki, a történetet rengetegen látták.

„Barátnőm az előbb hívott fel. Öt percig kb. nem tudta elmondani, hogy miért nevet. Elkezdi: »Te mi a francot töltöttél fel a TikTokra? Mert mindenki ezt kérdezi körülöttem.« Én meg így néztem, hogy úristen, valami nagyon privát dolgot tölthettem fel.

Azonnal lesápadtam. Én soha az életben nem töltöttem fel TikTok-sztoriba semmit, erre ma megosztottam, hogy megváltoztattam a profilképemet, és teljesen véletlenül beraktam valami hangot alá

– mesélte nevetve az X-Faktor felfedezettje, aki a videónál kiemelte, hálás azért, hogy már több mint 100 ezren követik a TikTokon. Mint az a videóban is hallható, az énekesnő profilképéhez egy oda nem illő hang került, melyben arról adnak hírt, hogy két roma férfi 17 köbméter fát hordott haza népes családjának, ám eközben a rendőrség tetten érte őket.

„Úgyhogy teljes mértékben megértem azt a számtalan reakciót, amit kaptam ezekre. Igyekszem megtanulni a TikTokot használni...” – jegyezte meg.