Nagy kitartásra volt szükség a profi táncos életvitelhez.

Keleti Andreát legtöbben a Szombat Esti Láz című táncos műsorból ismerhették meg, amelynek a második évadát meg is nyerte Csonka Andrással. Az ismert táncművész ezúttal a Kiskegyednek adott videós interjút, melyben arról is vallott, hogy világéletében vigyáznia kellett az étkezésre, de az ötvenedik születésnapja körül változásokat eszközölt.

Elérkezett egy pont az életemben, amikor úgy úgy kezdtem érezni magam, hogy most már itt az ideje elengedni ezt az állandó fogyókúrázást meg odafigyelést. Nem is, az odafigyeléssel nincsen baj, de mégiscsak ha az ember úgy eszik, ahogy neki jólesik...

Ráadásul anyaként az ember a szeretetét is egy ponton túl már csak így tudja tolmácsolni, hogy jókat főz meg süt a családnak, és hát rettentő kellemetlen volt gyakorlatilag 30 éven keresztül minden ilyen összejövetelen azt mondani, hogy köszönöm szépen, én ilyet nem eszem, mert fogyókúrázom. Ebből lett egy kicsit elég, és azt mondtam, hogy na most akkor elkezdek úgy élni, mint a többiek és hát ennek meg is lett a következménye.” – idézi a 168 óra Keleti szavait.

Keleti Andrea időszakonként gyógynövényes fogyasztószereket használ, de egyébként úgy átalakította az étrendjét, hogy ne jöjjenek vissza többet a pluszkilók. Manapság tehát a tudatos étkezést választotta, így fehér lisztet és cukrot egyáltalán nem fogyaszt már.

A gyorsan felszívódó szénhidrátok, cukrok – ezeket messze száműztem. Ezek már nem is jelentenek gondot, talán az első egy-két évben hiányoztak, és aztán az ember megtanulja, hogyan lehet ezeket pótolni

– tette hozzá.