Ütköznek a vélemények a császármetszés vs. természetes szülés témakörben.

Vasvári Vivien a napokban az Instagram-oldalán vallott arról követőinek, hogy negyedik gyermekének is természetes úton tervez életet adni, az meg sem fordul a fejében, hogy a császármetszést válassza. Az influenszer édesanya úgy fogalmazott: mivel mindig küzdött az életében, ezért gyermekeiért is küzd, minden fájdalmat megér a számára, hogy karjaiban tarthassa csemetéit. A Feleségek luxuskivitelben című műsor egykori szereplőjének véleményével azonban nem mindenki ért egyet.

Czutor Zoltán felesége, Czutor-Kilián Zsanett például a Facebook-oldalán fejtette ki, mit gondol Vasvári szülésről adott nyilatkozatáról. Mint mesélte, ő mindhárom gyermekének császármetszés útján adott életet, de ettől nem érzi kevesebbnek magát, noha traumaként élte meg, hogy nem szülhetett természetes úton, pedig arra készült.

„Megmondom őszintén, felbosszantott. Ez egy buta, meggondolatlan kijelentés szerintem. Bántó lehet olyanoknak is, akik nem a kényelem miatt választották a császáros szülést. Amivel egyébként azt gondolom, szintén nincs baj. Mi van akkor, ha annyira fél? Ha olyan testi adottsága van, hogy az istenért nem tud szülni természetesen? Mi van akkor, ha farfekvéses a baba, vagy ha ikrek? Vagy ha terhességi toxémiája van?” – sorolta videójában Czutor-Kilián Zsanett, majd elmesélte, első gyermekét sürgősségi császárral hozta világra. Mint mondja, első fiánál minden olyan gyorsan történt, hogy esélye sem volt átgondolni a helyzetet.

„Nem erre készültem, hanem természetes szülésre, ősanyának képzeltem magam, hogy kipottyantom a gyereket... (...) Az volt a cél, hogy én is túléljem és a gyerek is. Ha én aznap nem megyek be arra a kontroll vizsgálatra, akkor nagyon nagy baj lehetett volna. Ezt utólag mondta el a doki, mert nem akart paráztatni minket. Nekem nem ez volt a tervem, pedig én is küzdöttem. A gyerekért, a terhességért, a szülésért, mindenért. Nagyon rosszul esett” – mesélte az édesanya, aki ma már büszke hármas-hegére.

Úgy véli, Vasvári Viviennek meggondoltabban kellett volna nyilatkoznia.

„Én nem nagyon nyilatkoznék ilyen butaságokat. Úgy, hogy az ember ott van a médiában, mindegy, hogy miért, de nagyon sokan követik. Szerintem nem mondhatunk ilyeneket. Felelősséggel tartozunk azért, hogy mit mondunk és milyen stílusban. Jó lenne, ha békén hagynánk ezt a természetes úton vs. császárral szülő eseteket, mert mindkét esetben az a lényeg, hogy egészséges anya és baba jöjjön ki a kórházból... Mindenki, aki császárral szült, egy csoda, és az is, aki természetes úton szült. (...) Hagyjuk ezt a buta háborúskodást!