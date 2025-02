Blair csak évekkel később tudta meg, miért lépett olajra a popsztár.

Selma Blair és Robbie Williams között megvolt a kölcsönos szimpátia annak idején, de a két sztár sosem jött végül össze. Pedig egyszer randiztak is, ami meglehetősen furcsa véget ért, miután a színésznő lakásában kötöttek ki.

Belenézett a hűtömbe, és azt mondta, "mennem kell"

– idézte fel a nagyjából három évtizedes sztorit Drew Barrymore talkshowjában Blair, aki többet nem is találkozott Williamsszel. Végül egy közös barátokon keresztül tudakolta meg, miért is rohant el otthonából a Take That sztárja.

„Közölték, hogy Robbie azt mondta, üres volt a konyhám, ebből tudta, hogy nem vagyok főzős típus, ami neki fontos. Nem haragszom rá, sőt gratulálok, mert jól tudta, hogy egy nőnek meg kell tölteni a férfi pocakját” – idézte a 24.hu a színésznőt, aki nagyjából egy pezsgőre és valamilyen süteményre saccolta akkori frigójának tartalmát.